Arrendar apartamento. Estas são as comunas com as rendas mais elevadas

Diana ALVES Para surpresa de muitos, o ‘top 3’ das comunas onde as rendas de apartamentos são mais elevadas não inclui a autarquia da capital. Mas há uma explicação.

Segundo a revista Paperjam, que faz referência a um estudo da empresa de serviços imobiliários CBRE, divulgado esta semana, a comuna com a renda média mais elevada do país é Sandweiler, onde esse valor é de 1.891 euros por mês.

Em segundo lugar surge a autarquia de Bissen, com uma renda média de 1.883 euros, e depois a de Niederanven, com 1.871 euros.



Na Cidade do Luxemburgo, a renda média mensal é de 1.539 euros, algo que se explica pelo facto de, na capital, as habitações serem mais pequenas, de acordo com a CBRE.

No entanto, se a opção for comprar apartamento, a Cidade do Luxemburgo tem os preços mais elevados, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec), citados também pela revista Paperjam.

No terceiro trimestre do ano passado, era preciso gastar 695.385 euros para comprar apartamento na capital.

O preço por metro quadrado era de 12.643 euros no que toca a apartamentos novos e de 10.352 para os antigos.

