Arrendamento. Novas regras de ajuda para pagar caução deixam de fora trabalhadores temporários

O Governo quer alterar as regras de acesso ao subsídio para ajudar a pagar a garantia locativa – o equivalente aos três meses de caução que os senhorios exigem ao inquilino. A ideia do projeto-lei é facilitar o acesso a este apoio pago pelo Estado, de forma a permitir que as pessoas com rendimentos mais baixos possam arrendar um apartamento com menos dificuldades. Mas nem todas as mudanças propostas são positivas e continua a haver pessoas que acabam por ficar excluídas da medida. É o caso dos trabalhadores temporários.

O aviso é feito pela Câmara dos Assalariados num parecer sobre o projeto-lei do Governo que altera as regras de acesso ao apoio estatal para pagar a garantia locativa.





Mas nem todas as mudanças propostas são positivas e continua a haver pessoas que acabam por ficar excluídas da medida. É o caso dos trabalhadores temporários (’interim’) e daqueles que entram na vida ativa, como denuncia a Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL, na sigla em francês), num parecer divulgado esta segunda-feira. Além disso, de acordo com a câmara, quem arrendar na cidade do Luxemburgo também fica prejudicado, já que os valores da ajuda não têm em conta as diferenças nos montantes das rendas conforme a localização geográfica da casa.

O projeto-lei do Governo foi apresentado em março e pretende introduzir algumas mudanças no acesso à ajuda pública para pagar a caução. Uma das alterações tem a ver com a taxa de esforço: o peso da renda no total dos rendimentos do interessado em pedir aquele apoio é alargado de um terço para 40%. Por outro lado, o interessado passa a ter de fazer prova apenas de três meses de rendimentos, e não de seis, como atualmente.

Apesar de a Câmara dos Assalariados considerar estas medidas positivas, sublinha que a existência deste período mínimo exclui os jovens – e os menos jovens – que entram na vida ativa e que são impedidos de ter acesso a esta ajuda durante os três primeiros meses de contrato de trabalho, altura em que a procura de uma habitação é tão importante. Para a Câmara dos Assalariados, o projeto-lei também deixa de fora as pessoas em situação mais precária, como os trabalhadores com contratos temporários, que não têm como fazer prova de rendimentos de três meses consecutivos. A CSL diz já ter questionado as autoridades sobre a justificação “de um tal período de carência”.

Quanto à localização geográfica da casa, o organismo liderado por Jean-Claude Reding nota que as pessoas que arrendam uma casa na capital ficam numa situação de desvantagem em relação a outras, como por exemplo as que encontram casa em Clervaux. A CSL frisa que os países vizinhos incorporam estas diferenças geográficas nos valores das rendas.

Além daquelas mudanças, o cálculo do rendimento muda e passa também a depender da composição da família. Segundo a Câmara dos Assalariados, há uma mudança importante: é que as famílias sem filhos e as famílias com uma criança a cargo veem o seu limite de rendimento baixar. Pegando no exemplo de uma família com uma criança, enquanto atualmente as famílias com rendimentos até 5.572,9 euros podem recorrer àquela ajuda ao pagamento da garantia locativa, se o projeto passar no Parlamento, aquele montante diminui para 5.220,13 euros. No entanto, a CSL reconhece que a nova definição de rendimento permite um acesso mais fácil à garantia locativa para todos os lares.

Note-se que as alterações que o Governo pretende introduzir dizem apenas respeito à garantia locativa e não mexem nas comissões de agência. A garantia pode ser adiantada pelo Estado até um máximo de três meses de renda. No entanto, esta ajuda não é a fundo perdido, os beneficiários têm de devolvê-la aos cofres do Estado. Para isso, terão de fazer uma conta-poupança e poderão fazer o reembolso em três anos.

Mudanças na lei só na próxima legislatura

O projeto-lei já não vai ser aprovado nesta legislatura, como admitiu o deputado Max Hahn, do DP, presidente da comissão parlamentar do Alojamento. “Infelizmente, ainda não temos o parecer do Conselho de Estado”, justifica. Hahn assume que gostaria de “levar este projeto-lei a votação antes do fim desta legislatura”, mas admite que “isso é impossível”. No entanto está otimista quanto à viabilidade do mesmo na Câmara dos Deputados: “Estou convencido de que é um dos diplomas que poderão ser votados o mais rapidamente possível pelo próximo Parlamento. É um projeto-lei que tem o apoio da maioria dos partidos políticos, sobretudo dos grandes partidos, para melhorar a situação nesta área”.

A Câmara de Comércio também já emitiu o seu parecer sobre o projeto-lei. Para esta instituição, o aumento da taxa de esforço para 40% é preocupante. Isso mostra que os preços das casas aumentaram e representam uma percentagem cada vez maior do orçamento familiar. Isto é, a necessidade daquele aumento tem a ver com a situação do mercado habitacional luxemburguês, “situação que tem um forte impacto no poder de compra das famílias”. “Neste contexto, é fundamental orientar as políticas de alojamento no sentido de aumentar a oferta de alojamentos, para que a fatia do rendimento dedicado ao setor possa descer para níveis mais aceitáveis”, avisa a Câmara de Comércio. Para o deputado Marc Hahn, a medida “nunca vai ser suficiente, faça-se o que se fizer, porque o Luxemburgo é um país muito atrativo e há muitas pessoas que querem viver aqui”. A proposta do Governo “é uma medida para as pessoas que querem arrendar, para evitar que tenham de pagar cinco meses de renda ao mesmo tempo [um mês adiantado, um mês de comissão de agência e três meses de garantia locativa]”, explicou em declarações ao Contacto.

