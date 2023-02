Por ocasião do Dia Europeu do 112, que se assinala este sábado, o CGDIS lembra que este número de emergência só deve ser usado em caso de necessidade real e para situações graves.

Arranjar a TV e encher uma piscina de graça. Os pedidos mais insólitos ao 112

Por ocasião do Dia Europeu do 112, que se assinala este sábado, o CGDIS lembra que este número de emergência só deve ser usado em caso de necessidade real e para situações graves.

O 112 é um número de emergência que funciona 24 horas por dia, por isso, ele deve ser usado apenas para situações realmente urgentes e emergências reais, lembra a CGDIS a propósito do Dia Europeu do 112, que se assinala este sábado.

Em 2022, 249.126 chamadas foram tratadas pelo centro de resposta de emergência-112 (CSU-112), o que corresponde a uma chamada a cada dois minutos, de onde resultaram 71.676 intervenções da CGDIS. Contudo, mais de metade das chamadas recebidas (56%) foram falsas emergências, entre pedidos de informação e outros insólitos, como arranjar uma televisão avariada, como ilustra uma das mensagens partilhadas pela CGDIS na sua página do Facebook.

"O centro de emergência, bombeiros e ambulâncias estão disponíveis 24 horas por dia para resgatar pessoas e animais, e para proteger a natureza e a propriedade em situações de emergência", sublinha a CGDIS na mesma publicação no Facebook, através da qual pretende sensibilizar a população para a utilização racional do 112.

Este é o número que funciona em toda a Europa para quem precisar de ajuda numa situação de emergência.

As chamadas mais insólitas atendidos pelo 112 no Luxemburgo

Entre as chamadas mais insólitas recebidas pelo CGDIS, no último ano, no serviço do 112, estão:

- Um pedido a meio da noite para fornecer um passaporte a uma pessoa que tem de apanhar um voo na manhã seguinte.

- Pedidos de utilização de uma escada dos bombeiros para limpar janelas ou facilitar os trabalhos de telhado.

- Pedir aos bombeiros para cortarem árvores num jardim.

- Chamar os bombeiros para encher uma piscina rapidamente e sem custos.

- Chamadas recorrentes para libertar veículos atolados. Neste caso, deve contactar-se uma empresa de avarias.

- Ligar para o 112 para perguntar sobre o estado das estradas e do tráfego.

- Chamar os bombeiros para ajudar a reparar um aparelho de televisão que está avariado há vários dias.

- Pedir a uma ambulância que leve medicamentos para a casa do paciente ou mesmo que o pessoal médico dê medicamentos ao paciente em casa.

- Pedir uma ambulância para que possa ser transportado para casa de forma mais barata.

- Pedir a instalação de um gerador pelos bombeiros devido a um corte de energia elétrica.

- Pedir a intervenção de emergência dos bombeiros para um elevador bloqueado durante uma mudança porque o frigorífico e a televisão estão presos no seu interior.

Estes foram alguns dos exemplos compilados pela CGDIS, que tem no serviço de 122 uma equipa que se reveza a cada 12 horas, sendo cada turno composto por um supervisor e cinco operadores. Além destes, há um enfermeiro, cuja principal tarefa é encaminhar doentes para os hospitais de acordo com a disponibilidade dos serviços de emergência e prestar aconselhamento e apoio médico, refere o site da corporação.

"É importante sublinhar que os numerosos pedidos de informação que ainda hoje chegam ao 112 dizem respeito a informação que está rapidamente disponível online, particularmente através dos menus principais no site 112.lu", acrescenta a corporação, sublinhando que no site são também fornecidas explicações sobre as emergências e o curso e encaminhamento das chamadas.

O serviço de 112 está a recrutar mais operadores. As condições de recrutamento estão disponíveis no website 112.lu - não ligue para o 112 para saber quais são - e as candidaturas podem ser feitas até dia 5 de março.

