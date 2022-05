Durante esta ação é possível combinar diferentes modos de transporte para efetuar o percurso, sendo que parte dele deve ser feito de bicicleta.

Mobilidade

Arrancou campanha para bicicleta até local de trabalho e escola

Começou este domingo mais uma edição da campanha "Mam Vëlo op d'Schaff oder an d´Schoul", que incentiva as pessoas a usar bicicleta para se deslocarem até ao trabalho ou à escola.

O Ministério da Mobilidade refere, em comunicado, que esta 14ª edição ocorre desde este domingo e até 31 de julho. O objetivo passa por melhorar a saúde, reduzir o stress, ser mais independente e reduzir o uso do automóvel e as emissões de poluentes.

Durante esta ação é possível combinar diferentes modos de transporte para efetuar o percurso, sendo que parte dele deve ser feito de bicicleta.

Para participar, basta formar uma equipa de duas a quatro pessoas e inscrever-se no site www.mvos.lu até 15 de julho. O principal desafio é que as pessoas andem de bicicleta pelo menos durante 15 dias para chegar ao trabalho ou à escola. Há ainda 13 mil euros em prémios.

Os participantes são convidados a partilhar fotos desta ação nas redes sociais, marcando-as com a hashtag #mvos2022. As fotos serão publicadas no site www.mvos.lu.



