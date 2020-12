Patronato e sindicatos vão agora analisar as diferentes propostas em cima da mesa e voltam a reunir-se no dia 13 de janeiro do próximo ano.

Arrancaram negociações da convenção coletiva do setor no bancário

Susy MARTINS

Os parceiros sociais do setor bancário estiveram reunidos esta quarta-feira, naquela que foi a primeira reunião de negociações com vista à renovação do contrato coletivo de trabalho.

O encontro foi breve e serviu para as diferentes partes envolvidas apresentarem as suas propostas, a exemplo da Associação dos Bancos e Banqueiros do Luxemburgo (ABBL), da Associação Luxemburguesa dos Empregados de Banco (ALEBA) e da OGBL e da LCGB, que elaboraram um catálogo comum de reivindicações.

As duas maiores centrais sindicais do país afirmam, em comunicado, que “há uma vontade real, por parte dos parceiros sociais, de encetar as negociações de forma construtiva”, ou seja conforme a lei em matéria de convenção coletiva.





