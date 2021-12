Arranca no Luxemburgo semana da vacinação contra a covid-19

O objetivo do Governo é claro: continuar a vacinar o máximo de pessoas contra a covid-19 seja com as primeiras doses ou com as doses de reforço.

Susy MARTINS O objetivo do Governo é claro: continuar a vacinar o máximo de pessoas contra a covid-19 seja com as primeiras doses ou com as doses de reforço.

Numa altura em que os números da covid-19 estão novamente em alta - novos casos e hospitalizações -, o Executivo tem insistido na importância da vacinação, que o Primeiro-Ministro considerou "muito baixa" na semana passada. Assim, para sensibilizar os mais reticentes, as autoridades arrancam esta segunda-feira com a "Semana da Vacinação", durante a qual pretendem esclarecer os mais receosos acerca do fármaco contra a covid-19.

Entre 6 e 12 de dezembro estão previstas sessões de esclarecimento e conferências por todo o país, bem como o reforço das equipas no terreno de forma a facilitar o acesso à toma da vacina.

A partir de 1 de dezembro três centros vão administrar vacina de reforço. E é preciso marcar Victor Hugo, Esch-Belval e Ettelbrück. Governo luxemburguês irá enviar por correio um convite com os procedimentos a seguir.

Para além dos três centros de vacinação abertos ao público (Limpertsberg, Ettelbruck e Belval), o Governo decidiu ainda mobilizar equipas móveis nos centros comerciais, em diferentes comunas e ainda na Grand-Rue, na capital.

A lista dos locais de vacinação sem marcação prévia pode ser consultada no site oficial. Além dos centros, a vacinação é ainda possível nos seguintes locais, sem necessidade de marcação prévia:

Centro comercial Cloche d’Or

07.12.21: 10:00 – 16:00

12.12.21: 10:00 – 16:00

13.12.21: 10:00 – 16:00

16.12.21: 10:00 – 16:00

20.12.21: 10:00 – 16:00

23.12.21: 10:00 – 16:00

Grand-Rue, 70

Até 31.01.22: Segunda a sábado: 11:00-18:00; 24 e 31 de dezembro: 11:00-14:00



Gare central do Luxemburgo

06.12.21 – 09.12.21: 07:00 – 13:00

Centro comercial Kirchberg

08.12.21: 10:00 – 16:00

14.12.21: 10:00 – 16:00

17.12.21: 10:00 – 16:00

21.12.21: 10:00 – 16:00

24.12.21: 10:00 – 16:00

28.12.21: 10:00 – 16:00







