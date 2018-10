O secretário-geral da CGTP vai estar presente no quarto encontro de sindicalistas das comunidades lusófonas, em Remich, organizado pela OGBL e pela sua congénere portuguesa.

Arménio Carlos participa em encontro de sindicalistas lusófonos em Remich

O Centro de Formação de Remich (CEFOS) volta a ser palco este fim-de-semana do encontro organizado pela confederação sindical luxemburguesa, em colaboração com a sua congénere portuguesa.



O encontro, que se realiza este sábado e domingo, visa "encontrar respostas para os principais problemas laborais e sociais das comunidades dos países de língua oficial portuguesa na Europa", "debater a evolução da União Europeia, particularmente no que diz respeito às suas políticas migratória, externa e de cooperação", e discutir ainda "as reivindicações das comunidades lusófonas emigradas na Europa", além do "reforço da cooperação e ação do movimento sindical", segundo o comunicado conjunto das duas centrais sindicais.



Além de Arménio Carlos e do presidente da OGBL, André Roeltgen, participam ainda no encontro a secretária-geral do sindicato cabo-verdiano da UNTC-CS, Joaquina Almeida, e Carlos Trindade, membro do Comité Económico e Social Europeu. Os dois deputados eleitos pela Emigração, Carlos Gonçalves (PSD) e Paulo Pisco (PS), também deverão estar presentes, bem como Carlos Pereira, do comité executivo da OGBL, e Eduardo Dias, responsável do departamento da imigração.

Na segunda-feira, a CGTP e a OGBL deverão ainda renovar o protocolo de colaboração entre as duas centrais sindicais.