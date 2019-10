Depois dos dois assaltos registados no Luxemburgo, a cidade de Arlon, na Bélgica, também foi alvo de um ataque semelhante.

Arlon. Terceiro assalto a multibanco com recurso a explosivos esta semana

Um multibanco localizado nas imediações do centro comercial Hydrion foi assaltado na madrugada de sexta para sábado, em Arlon.

Os elementos do laboratório da polícia forense belga estiveram no local para recolher provas, na primeira fase da investigação que prossegue, para já, sem suspeitos.

Este tipo de ataque com recurso a explosivos tem aumentado nos últimos meses. Só esta semana, no Grão-ducado duas caixas multibanco foram assaltadas com o mesmo método. Na terça-feira aconteceu em Remich, na quinta-feira em Mersh.

Apesar das autoridades belgas não terem qualquer suspeita em relação à identidade dos assaltantes, a polícia luxemburguesa lançou uma caça ao homem. Procura um carro Ford Kuga azul metálico, registado na Bélgica.