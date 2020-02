Cerca de 30 mil argentinos, entre os quais milhares que continuam desaparecidos, morreram em sete anos. A eventual lei contra os negacionistas deverá basear-se na legislação francesa contra quem nega o Holocausto. Foi anunciada em França.

Argentina vai criar lei que penaliza negacionistas da ditadura militar

Lusa Cerca de 30 mil argentinos, entre os quais milhares que continuam desaparecidos, morreram em sete anos. A eventual lei contra os negacionistas deverá basear-se na legislação francesa contra quem nega o Holocausto. Foi anunciada em França.

O Presidente da Argentina, Alberto Fernández, deu, esta quinta-feira, "luz verde" para se avançar com legislação que penalize quem negue os crimes da ditadura militar argentina, seguindo o modelo francês que pune os que negam o holocausto.

A proposta de uma lei que proíba e penalize quem negue ou minimize os crimes da última ditadura militar (1976-1983) partiu de membros da Assembleia de Cidadãos Argentinos em França (ACAF) que reúne organizações argentinas de Direitos Humanos residentes em França com as quais o Presidente argentino se reuniu em Paris.

"Nunca pensei nisso antes. Avança", ordenou Alberto Fernández à sua ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, Marcela Losardo, que também estava na reunião.

Após o encontro, a ministra emitiu uma nota na qual defende que "não há outra forma de resolver a tragédia da Argentina se não for através da Memória, da Verdade e da Justiça".

Losardo ressaltou a importância de cumprir com a totalidade dos tratados internacionais de Direitos Humanos aos quais a Argentina aderiu.

A eventual lei contra os negacionistas da ditadura argentina basear-se-ia na legislação francesa contra aqueles que negam publicamente o Holocausto nazi.

Ao abrigo dessa legislação, de 1990, o ex-presidente da Frente Nacional, Jean Marie Le Pen, foi condenado a pagar uma multa de 30 mil euros por minimizar o extermínio contra os judeus.

"Foi um detalhe histórico", disse Le Pen, em 2016, referindo-se às câmaras de gás nos campos de concentração nazis.

Na Argentina, ao contrário do Brasil durante o atual governo de Jair Bolsonaro, não é comum que se negue os crimes durante o último regime militar, mas tem-se tornado frequente questionar a cifra que as organizações de Direitos Humanos sempre defenderam, mesmo sem provas.

Segundo essas organizações, 30 mil pessoas morreram durante os sete anos de ditadura, muitas das quais permanecem "desaparecidas".

Porém, segundo dados oficiais de 2006, as vítimas totalizam 8.368, entre mortos, desaparecidos e sequestrados.

Em 2016, o então ministro da Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, foi demitido do cargo por negar que o número de mortos tivesse sido de 30 mil.

A ex-deputada Graciela Fernández Meijide, que integra a Comissão Nacional sobre o Desaparecimento de Pessoas (CONADEP) que serviu de base, em 1985, para o processo de julgamento dos máximos responsáveis pelos crimes da ditadura argentina, havia identificado 8.961 vítimas

O jornalista Ceferino Reato, autor do livro "Viva la sangre!" que aborda o assunto, fez um levantamento a partir dos dados oficiais de 2006 e concluiu que houve 7.158 vítimas, das quais 6.415 desaparecidos e 743 mortos.

Segundo Reato, o número de 30 mil foi inventado pelos exilados na Europa para poderem falar sobre genocídio e comoverem os europeus.

A Argentina é o país americano que mais condenou, com prisão perpétua, os crimes de lesa humanidade.

Já foram condenadas cerca de 900 pessoas, incluindo os antigos ditadores Jorge Videla e Reynaldo Bignone.

Cerca de 3 mil pessoas já foram indiciadas.

O Presidente Alberto Fernández também se comprometeu com os organismos de Direitos Humanos a continuar a impulsionar os julgamentos contra os responsáveis pelo regime militar.

O desafio da Justiça agora é julgar os responsáveis civis, empresários e grupos económicos, ideólogos ou cúmplices dos militares.

No sentido oposto ao vizinho, ao longo do último ano, o governo brasileiro de Jair Bolsonaro começou a celebrar o dia do golpe militar, a reivindicar o regime autoritário e a negar que tenha havido uma ditadura no Brasil entre 1964 e 1985.