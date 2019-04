Até ao momento foram doados perto de mil milhões de euros para reconstruir a catedral de Notre-Dame.

ArcelorMittal oferece aço para reconstrução de Notre-Dame de Paris

A ArcelorMittal, com sede no Luxemburgo, vai oferecer aço para as obras de reconstrução da catedral de Notre-Dame de Paris, que ficou destruída no incêndio da passada segunda-feira.

"Após o incêndio que devastou a Notre-Dame de Paris, a ArcelorMittal deseja apoiar a reconstrução da catedral", refere o gigante mundial do aço, num comunicado divulgado esta tarde, acrescentando que vai oferecer aço.

Fortemente estabelecida em França, a ArcelorMittal adianta que vai pôr também à disposição das autoridades francesas, os seus conhecimentos e experiência em matéria de construção e arquitetura.

O presidente francês, Emmanuel Macron, garantiu que quer reconstruir a catedral em cinco anos e até ao momento foram doados perto de mil milhões de euros. As três famílias mais ricas de França, entraram numa competição cerrada e, só elas, doaram 500 milhões dos já mais de 700 milhões reunidos para salvar a "Dama de Paris". Em apenas 24 horas.

O incêndio começou na passada segunda-feira ao final da tarde e só por volta das 3.45 horas da manhã, depois de cerca de 15 horas de combate duro,foi controlado e extinto. Na terça-feira, as primeiras alegações rejeitavam que se tenha tratado de fogo posto. Segundo um relato anónimo de um funcionário judicial à agência noticiosa Associated Press (AP), os alarmes de incêndio soaram por duas vezes no espaço de poucos minutos mas os bombeiros não terão visto fogo. O incêndio terá começado numa zona de difícil acesso dentro da catedral, em que funcionaria uma espécie de estaleiro das obras de restauro, que começaram em 2018. Apesar dos incalculáveis danos, não há nenhuma vítima mortal até agora a lamentar.

Na sequência da tragédia, o livro "O Corcunda de Notre-Dame", de Victor Hugo, disparou para o topo da lista de livros mais vendidos da Amazon. O romance, onde a catedral gótica é o elemento central da história, fez de Victor Hugo o mais famoso escritor a viver na Europa e ajudou a mobilizar a gigantesca restauração do monumento no século XIX. Um século depois, os franceses com a ajuda vinda de todo o mundo preparam-se novamente para reabilitar o edifício depois da tragédia desta semana.

Notre-Dame é considerada Património Mundial da Humanidade desde 1991. É o monumento mais visitado em toda a França, cerca de 13 milhões de visitantes anuais.