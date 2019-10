O gigante do aço, com sede no Luxemburgo, quer reduzir "significativamente a pegada de carbono" e quer contar com as soluções científicas e inovadoras do LIST.

ArcelorMittal e LIST assinam acordo de parceria para melhorar desempenho energético

O gigante do aço, com sede no Luxemburgo, quer reduzir "significativamente a pegada de carbono" e quer contar com as soluções científicas e inovadoras do LIST.

A ArcelorMittal e o Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST) assinaram um acordo de cinco anos. Os dois organismos vão "trabalhar juntos na pesquisa e desenvolvimento de projetos e serviços inovadores que visam a melhoria da eficiência energética e o uso responsável dos recursos", lê-se num comunicado conjunto divulgado hoje.

O primeiro passo do acordo é a análise das necessidades e oportunidades para atingir os objetivos de redução dos impactos ambientais das fábricas da Arcelor e aumentar a eficiência energética, por exemplo, através da recuperação do calor e da produção de eletricidade a partir do calor excedentário.

O gigante do aço com sede no Luxemburgo refere que esta parceria vai ajudar o grupo a reduzir "significativamente a pegada de carbono" até 2050, respeitando o Acordo de Paris sobre o clima.

Já os investigadores da Luxembourg Institute of Science and Technology vão ter como missão apresentar soluções científicas e inovadoras, ao serviço da ArcelorMittal.

HB