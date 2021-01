A ArcelorMittal, os sindicatos e o Governo assinaram finalmente esta manhã, o acordo sobre o plano de reestruturação da empresa.

ArcelorMittal. Assinado novo acordo, não há despedimentos

Susy MARTINS A ArcelorMittal, os sindicatos e o Governo assinaram finalmente esta manhã, o acordo sobre o plano de reestruturação da empresa. As três entidades já tinham chegado a acordo no mês de dezembro do ano passado, mas só esta segunda-feira o documento, válido para os próximos cinco anos, foi assinado pelas três partes.

Embora se mantenha a supressão de mais de 500 postos de trabalho na empresa, chegou-se a acordo para que 280 pessoas possam recorrer à célula de reconversão profissional, outras irão para a reforma ou pré-reforma, enquanto que outras decidiram despedir-se voluntariamente, ou seja nenhuma pessoa dos postos de trabalho suprimidos vai ser despedido.

O acordo prevê ainda um investimento por parte da ArcelorMittal que vai de 165 a 205 milhões de euros nas unidades de produção de Belval, Differdange, Rodange e Bissen.

Caso o gigante do aço não cumpra, deverá compensar financeiramente o Estado. Para a central sindical OGBL, este acordo permite manter as atividades da ArcelorMittal no Luxemburgo e assim os 3000 postos de trabalho.

O sindicato frisa que não está satisfeito com a supressão dos mais de 500 postos de trabalho, mas que foi possível encontrar um acompanhamento completo para os trabalhadores impactados.

A central sindical LCGB mostra-se do seu lado satisfeita com o acordo, sublinhando que a maioria das suas reivindicações e condições foram retomadas no documento.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.