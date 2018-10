Arcebispo Jean-Claude Hollerich preocupado com totalitarismo e populismo

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich está preocupado com o totalitarismo e populismo que ameaçam a Europa.

Citado pelo site de notícias do Vaticano e em resposta a uma questão colocada pelos jornalistas, esta quarta-feira na Santa Sé, o líder da igreja católica luxemburguesa disse que como bispo europeu está "muito preocupado com os totalitarismos, que podem destruir a construção europeia", responsável pelo atual clima de paz no velho continente.



Jean-Claude Hollerich, que é também presidente da Comissão das Conferências Episcopais da Comunidade Europeia, foi um dos cinco oradores presentes na sala de imprensa da Santa Sé para o briefing desta quarta-feira dedicado ao Sínodo dos Bispos, que discute até 28 de outubro temas como família, sexualidade, migrações e educação.

Em qualquer forma de totalitarismo, acrescentou, “há sempre um certo egoísmo, uma preocupação com a felicidade somente dos próprios cidadãos", levando as pessoas a não cuidar dos outros.



“Se nós, como Igreja, nos concentrarmos mais sobre os mais fracos, sobre os marginalizados, faremos prevenção contra o populismo”, defendeu Jean-Claude Hollerich.

