Arcebispo imagina "parte do céu reservado a luxemburgueses", presidido por "dinastia"

É frequente associar a imagem do Luxemburgo a paraísos fiscais. Mas na homilia presidida por Jean-Claude Hollerich no funeral do Grão-Duque Jean, na Catedral do Luxemburgo, falou-se noutro tipo de "paraíso luxemburguês", reservado aos crentes.

O arcebispo do Luxemburgo fez hoje o elogio do Grão-Duque Jean, considerando que "o seu primeiro amor" foi pela "pátria", recordando o seu exílio, "com a Grã-Duquesa Charlotte e toda a sua família", durante "a invasão nazi", e "a sua dedicação aos Irish Guards para defender a liberdade do Luxemburgo". "Este amor pelo Luxemburgo e pelos luxemburgueses continuou após a sua acessão ao trono", declarou o arcebispo, considerando que as reações à sua morte mostram que "os luxemburgueses também o amavam".



O prelado, que falou em francês, inglês e luxemburguês, numa missa com convidados estrangeiros e representantes de vários países, elogiou "o amor do Grão-Duque pelo país", pela "família", a "vida", e por "Deus", "um amor discreto, sem fanatismo, sem ostentação, mas bem real".

"Era um homem que amava a vida e a natureza", disse Hollerich. "A sua jovialidade vai fazer-nos falta. Ele mostrou-nos que a vida é bela, apesar de todas as infelicidade que possam abater-se sobre nós", disse o arcebispo. "A sua morte é um momento de tristeza radical", prosseguiu, "se não tivermos o consolo da nossa fé de que iremos segui-lo". Foi neste ponto que o arcebispo falou de "um paraíso luxemburguês" no além.

"Quando falamos do céu, falamos em imagens para dizer o indizível", começou por dizer Jean-Claude Hollerich. "Imagino uma parte desse céu reservada a todos os luxemburgueses, presidida pelos membros da nossa dinastia reinante", prosseguiu o arcebispo, sublinhando a imagem de "um pequeno paraíso luxemburguês em comunhão com a universalidade de Deus e da humanidade". "É apenas uma imagem", mas "que exprime a nossa afeição pela família grã-ducal", frisou o arcebispo.



A alocução terminou com uma nota emotiva, com a frase em luxemburguês "Monseigneur, mir hun Iech gär" (Monsenhor, gostamos de si). Uma referência à mãe de Jean do Luxemburgo, a Grã-Duquesa Charlotte, muito apreciada pelos luxemburgueses, cuja estátua na praça Clairefontaine tem essa mesma frase inscrita no pedestal. Durante a ocupação nazi, na Segunda Guerra Mundial, Charlotte dirigiu-se aos luxemburgueses com mensagens de alento em luxemburguês, a partir de Londres, através da BBC. A admiração de que Charlotte gozava no país, símbolo de liberdade, é condensada na dedicatória "Madame, mir hun Iech gär" (Minha senhora, gostamos de si), que os luxemburgueses conhecem bem.



6 A grã-duquesa herdeira, Stéphanie, casada com Guillaume. Foto: Anouk Antony

A grã-duquesa herdeira, Stéphanie, casada com Guillaume. Foto: Anouk Antony O príncipe Félix - neto de Grão-Duque Jean - e a mulher, princesa Claire. Foto: Anouk Antony Os restos fúnebres de Jean no cortejo entre o palácio grã-ducal e a Catedral de Notre-Dame. Foto: Anouk Antony Príncipe Alberto do Mónaco. Foto: Luxemburger Wort Os antigos reis de Espanha e a antiga rainha da Holanda, Beatrix. Foto: Luxemburger Wort

Durante a missa, vários elementos da família grã-ducal deverão participar nas leituras, conforme anunciado no programa, com votos redigidos por si, incluindo o Grão-duque herdeiro, Guillaume, Marie-Gabrielle de Nassau, filha mais velha de Jean do Luxemburgo, e a princesa Maria-Annunciata de Liechtenstein, filha mais velha da princesa Margaretha do Luxemburgo, segunda filha do Grão-Duque Jean.

Nascido a 5 de janeiro de 1921, Jean do Luxemburgo era filho da grã-duquesa Charlotte do Luxemburgo e do príncipe Felix de Bourbon de Parma. Depois de estudar no Luxemburgo e no Reino Unido, o herdeiro da coroa entrou na Guarda Irlandesa como voluntário em 1942, uma unidade do exército britânico. Durante a Segunda Guerra Mundial, enquanto soldado do exército britânico, participou no desembarque da Normandia.

Jean do Luxemburgo, o bisneto de um rei português que foi herói nacional Neto de Maria Ana de Bragança, filha do rei português D. Miguel, Jean do Luxemburgo assistiu aos acontecimentos mais importantes do seu país durante os seus 98 anos de vida. E não foi apenas uma testemunha passiva da História. O ex-soberano, falecido na madrugada de terça-feira, lutou para libertar o Grão-Ducado junto do Exército britânico, depois de uma fuga para o exílio que passou por Portugal.

Em 1953 casou-se com a princesa Joséphine-Charlotte da Bélgica, irmã dos antigos reis belgas Balduíno e Alberto II. Joséphine morreu em janeiro de 2005.

João do Luxemburgo governou de 1964 a 2000, altura em que abdicou a favor do filho, o atual Grão-Duque Henri. A sua última aparição pública ocorreu no final de março, durante um fórum organizado pela sua nora, a grã-duquesa Maria Teresa, sobre o combate à violência sexual nas zonas de guerra. Morreu na madrugada de 23 de abril, com 98 anos.