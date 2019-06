Mais de dez mil pessoas participaram este ano na procissão dançante, esta terça-feira em Echternach.

Arcebispo do Luxemburgo diz que "dançar é rezar três vezes"

Manuela PEREIRA Mais de dez mil pessoas participaram este ano na procissão dançante, esta terça-feira em Echternach.

Vieram dos quatro quantos do Luxemburgo, mas também da Alemanha, Bélgica, França e da Holanda para participarem na procissão em que a dança é a reza. Mais de dez mil pessoas participaram este ano na procissão dançante, em Echternach. Há nove anos que o evento é considerado Património Cultural e Imaterial da Humanidade, pela UNESCO.

A manifestação não calhou em período de férias escolares de Pentecostes, mas nem por isso desmotivou os peregrinos que acorreram àquela cidade do Leste do país para homenagear o Santo Willibrord. O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, presidiu à celebração religiosa e confiou à Rádio Latina que "dançar é rezar três vezes".

Echternach tem um pouco mais de 5.600 habitantes, dos quais dois mil são portugueses. O burgomestre Yves Wengler quer que haja cada vez mais lusos a participar no "maior evento da cidade".

Yves Wengler, participou na procissão dançante, tendo alinhado no último grupo da procissão. O grupo "39" era maioritariamente composto por membros do Colégio de Vereadores de Echternach.

A ministra do Ambiente, Carole Dieschbourg, uma filha da terra, também participou no evento religioso. A governante foi uma das 10.243 participantes, ou seja, mais 1.330 do que na edição de 2018, segundo dados avançados à Rádio Latina pela organização.