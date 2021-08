Cada vez vai haver mais chuvadas fortes como as de julho que deixaram várias regiões do país alagadas, alerta Andrew Ferrone, meteorologista do Ministério da Agricultura do Luxemburgo.

Luxemburgo vai ter mais "episódios de chuva intensa" com risco de inundações

Redação Cada vez vai haver mais chuvadas fortes como as de julho que deixaram várias regiões do país alagadas, alerta Andrew Ferrone, meteorologista do Ministério da Agricultura do Luxemburgo.

A culpa é do aquecimento global que está a provocar as alterações climatéricas originando fenómenos intensos perigosos a nível planetário, quer sejam as intensas chuvas como as que o Luxemburgo viveu em julho ou os dias de canícula anormal como está a suceder pela Europa e aconteceu nos Estados Unidos.

O Luxemburgo não escapa a estas consequências do aquecimento global, disse Andrew Ferrone, meteorologista do Ministério da Agricultura esta manhã à RTL.



No futuro, fenómenos como as fortes chuvas que alagaram o país causando inundações em várias regiões “vão multiplicar-se”, alerta este especialista. As cheias de julho foram as piores de que há memória no Luxemburgo.

Andrew Ferrone declarou na entrevista à rádio RTL que devido ao aquecimento global, "os episódios de chuva intensa estão a aumentar no Inverno" e a “diminuir no verão”, acontecimentos que serão cada vez "mais acentuados".

Este especialista anunciou ainda que para a semana deverá ser apresentado um relatório sobre as fortes chuvas que causaram tantos estragos não só no Luxemburgo como nos países vizinhos e a sua ligação ao aquecimento global.

