Aproveite a tarde de sol, vem aí chuva e mínimas de três graus

O guarda-chuva volta a ser preciso para a semana e também os agasalhos pois as previsões apontam para uma descida dos termómetros.

As previsões do Meteolux indicam que esta tarde de domingo é de sol radioso, com céu limpo e temperaturas a chegar aos 15 graus celsius.

Contudo, as nuvens e a chuva regressam nos próximos dias com as temperaturas mínimas a baixar até aos três graus.

Os dias vão estão encobertos e amanhã, segunda-feira é melhor levar o guarda-chuva pois deverá chover, indicam as previsões do Instituto de Meteorologia do Meteolux. As máximas rondam os 11 e os 14 graus celsius até sexta-feira.

Assim, se puder aproveite o resto do dia de hoje para passear.





