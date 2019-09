Os trabalhadores do setor privado têm direito a beneficiar de uma “licença linguística” (congé linguistique, na versão original em francês).

Aprender luxemburguês nas horas laborais sem perda de salário

Manuela PEREIRA Os trabalhadores do setor privado têm direito a beneficiar de uma “licença linguística” (congé linguistique, na versão original em francês).

Esta regalia destina-se a todas as pessoas que exercem uma atividade profissional no Luxemburgo, fora do setor público, e garante-lhes a possibilidade de frequentar cursos de língua luxemburguesa.

A aprendizagem e o aperfeiçoamento do idioma de Dicks podem ser feitos durante o horário laboral, sem perdas no salário e nos dias de férias legais.

É o Estado quem reembolsa os patrões do pagamento das horas em que o trabalhador está ausente, além das respetivas cotizações sociais, para os incentivar a libertar os trabalhadores nesses períodos.

Quem exerce uma atividade profissional, independente ou liberal, tem direito a um subsídio durante a “licença linguística”.

Esta folga foi criada em 2009, graças a uma lei destinada a facilitar a integração de todos os trabalhadores na sociedade luxemburguesa - por via do mercado de trabalho -, independentemente da sua nacionalidade.

A “licença linguística” tem uma duração máxima de 200 horas, divididas, em duas partes, de 80 a 120 horas cada.

Na prática, o trabalhador tem direito às 200 horas de licença extraordinária, ao longo da sua carreira profissional, ao fim de seis meses a trabalhar para o mesmo patrão.

Os interessados devem fazer o pedido ao Ministério do Trabalho.

Os pedidos podem ser efeitos pela Internet, através do preenchimento de um formulário que está disponível no sítio oficial do Ministério do Trabalho em www.mte.etat.lu .