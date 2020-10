Desde setembro que os agentes de Arlon frequentam aulas de luxemburguês, numa iniciativa que pretende tornar as fronteiras "bilingues".

Aprender luxemburguês. Dos 20 polícias belgas inscritos, 15 continuam a estudar

Desde setembro que os agentes de Arlon frequentam aulas de luxemburguês, numa iniciativa que pretende tornar as fronteiras "bilingues".

Dos 92 polícias destacados na área de Arlon, 15 frequentam os cursos de luxemburguês promovidos pelo comissário da divisão belga há sensivelmente um ano.

Os agentes que controlam as comunas de Arlon, Attert, Martelange e Habay, junto à fronteira luxemburguesa começaram as aulas em setembro e deverão ser sujeitos a um primeiro exame para aferir os conhecimentos em meados de junho. Frequentam o curso voluntariamente e sem pagar um único tostão.

Inicialmente havia 20 inscritos, apenas 5 desistiram.

"Alguns deles estão realmente a começar do zero, mas estão muito motivados", comentou o comissário da divisão Michaël Collini, em entrevista ao Paperjam. "O objectivo não é necessariamente torná-los perfeitamente bilingues, mas sobretudo mostrar que sabemos como fazer um esforço para os nossos vizinhos, que falam francês perfeito", continua.

Ainda em fase de teste, a iniciativa da polícia belga precisa da autorização do governo para continuar. Embora já tenha sido saudada pelo ministro do Interior só deverá ser avaliada no final do ano letivo.









Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.