O material recolhido pelos investigadores do Departamento de Investigação Criminal serviria para fazer explosivos, mas as autoridades não esclarecem se o único homem detido será suspeito de fabricação ou apenas de posse das "substâncias ou misturas químicas".

Apreensão de explosivos e um detido em Strassen

No comunicado enviado esta tarde às redações, o Ministério Público luxemburguês dá conta da operação de buscas e apreensão que decorreu na noite de sábado para domingo, em Strassen. "As operações de busca foram realizadas com sucesso", assegura a Procuradoria.

O único detido desta operação deverá ser presente a um juiz ainda este domingo para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação previstas na lei. Arrisca ficar em prisão preventiva ou com termo de identidade de residência, de resto, as medidas mais e menos pesadas.

Em causa os crimes de infracção ao abrigo da Lei das Armas e Munições, de 15 de Março de 1983, e da Lei de 5 de Maio de 2017 sobre a comercialização e utilização de precursores explosivos.