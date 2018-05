Mais de 56 quilogramas de canábis foram apreendidos na passada quarta-feira em Dudelange-Zoufftgen, no Luxemburgo, informaram hoje as autoridades luxemburguesas. O valor estimado da droga confiscada ronda os 500 mil euros.

Apreensão de canábis em Dudelange-Zoufftgen

Mais de 56 quilogramas de canábis foram apreendidos na passada quarta-feira em Dudelange-Zoufftgen, no Luxemburgo, informaram hoje as autoridades luxemburguesas. O valor estimado da droga confiscada ronda os 500 mil euros.

Os estupefacientes foram apreendidos no âmbito de uma operação transfronteiriça entre as autoridades aduaneiras do Luxemburgo e de França.

De acordo com as autoridades, a droga era transportada num camião-frigorífico, com matrícula espanhola.

O motorista do veículo, de nacionalidade romena, disse às autoridades que transportava “legumes” de Espanha para a Dinamarca.

Contudo, entre os legumes, e através de um sistema de raio-x, a polícia detetou 56,850 quilos de canábis.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.