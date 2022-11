Uma vasta operação policial, na qual estiveram presentes forças especiais luxemburguesas, permitiu desmantelar uma rede de tráfico com origem na Sérvia.

Apreendidos 115kg de cocaína na fronteira Bélgica-Luxemburgo

Redação Uma vasta operação policial, na qual estiveram presentes forças especiais luxemburguesas, permitiu desmantelar uma rede de tráfico com origem na Sérvia.

A investigação originou a detenção de cinco pessoas na Bélgica, duas nos Países Baixos, uma no Luxemburgo e uma na Sérvia, a par da apreensão de 115kg de cocaína, que estaria dividida em 103 pacotes escondidos em placas de betão, a fim de facilitar a sua exportação.

"Esta quantidade representa, na revenda, um montante total de aproximadamente 11.500.000 euros", disse o Ministério Público (MP) federal belga, em comunicado enviado às redações.

A operação policial, que decorreu na manhã deste sábado, teve como palco principal uma antiga loja de eletrodomésticos na estrada do Luxemburgo entre Arlon (Bélgica) e Steinfort.

Investigação envolveu quase 100 agentes

"A investigação beneficiou do apoio conjunto das unidades especiais da polícia federal belga e das suas homólogas no Grão-Ducado", informou o MP, acrescentando que "foram efetuadas, em simultâneo, buscas com o apoio de unidades especiais nos Países Baixos, no Grão-Ducado e na Sérvia".

A rede de tráfico terá, alegadamente, origem neste último país, apesar de atuar a nível internacional. A operação policial envolveu quase 1000 agentes das várias unidades policiais supracitadas.

"As pessoas detidas no estrangeiro estão sujeitas a mandados de captura europeus ou internacionais e serão extraditadas nos próximos dias", concluíram as autoridades belgas.

