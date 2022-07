O instituto de meteorologia do Luxemburgo vai lançar este mês a aplicação que permite saber tudo sobre o clima no Luxemburgo a partir do seu telefone.

App do MeteoLux disponível a partir de 25 de julho

Ana Patrícia CARDOSO

A aplicação móvel "MeteoLux" estará disponível já no final do mês, anunciou a Administração de Navegação Aérea (ANA), em comnicado.

A nova aplicação foi criada em conjunto pelo Departamento Meteorológico e pelo Departamento de TI da Administração de Navegação Aérea e fornece informações detalhadas sobre as condições meteorológicas em tempo real e nos dias seguintes, no Luxemburgo.

Características da nova aplicação:

- As previsões meteorológicas são objeto de análises aprofundadas e beneficiam da experiência dos nossos meteorologistas, sendo atualizadas pelo menos duas vezes por dia;

- Existem duas zonas de previsão e alerta: norte e sul do país;

- Imagens de radar de precipitação quase em tempo real com alta resolução espacial de 250m vão ser exibidas;

- Existe também a possibilidade de personalizar as notificações de acordo com as necessidades (previsões, alertas de acordo com os níveis de gravidade e os fenómenos em causa);

- Em cooperação com a Administração Ambiental, podem ser emitidos alertas de qualidade do ar (ozónio e partículas finas);

- Em cooperação com a Administração de Gestão da Água, podem ser emitidos avisos de cheias;

- O utilizador pode comunicar a própria observação de fenómenos meteorológicos (nevoeiro, granizo, neve, etc.) de forma anónima e sem registo prévio. Esta partilha fácil e rápida de observações será muito útil no âmbito do serviço operacional do MeteoLux;

- O aplicativo está disponível em quatro idiomas: luxemburguês, francês, alemão e inglês.

A app pode ser descarregada a partir de 25 de julho, através das plataformas de download "App Store" e " Google Play ".



