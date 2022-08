A Lotaria Nacional fechou o ano com um volume de negócios recorde de 126,9 milhões de euros.

Lotaria Nacional

Apostadores do Luxemburgo ganharam 72 milhões em 2021

Diana ALVES A Lotaria Nacional fechou o ano com um volume de negócios recorde de 126,9 milhões de euros.

Segundo o balanço anual do organismo, ao longo do ano passado foram atribuídos prémios no valor de 72 milhões de euros no Luxemburgo, registando-se um aumento substancial de 19% face ao ano anterior.

Já a Lotaria Nacional fechou o ano com um volume de negócios de 126,9 milhões de euros. É um número recorde para a instituição e que representa um aumento de 14% em relação a 2020.

Luxemburgo. Lotaria vende quatro vezes mais na sexta-feira 13 Este ano, os mais supersticiosos só poderão tentar a sua sorte esta sexta-feira. Caso contrário, têm de esperar até janeiro de 2023.

Em comunicado, a instituição garante que vai continuar a apostar no “desenvolvimento de uma oferta de jogos adequados às expectativas dos apostadores”. Uma das estratégias da Lotaria prende-se com a modernização e digitalização dos jogos.

A instituição assegura também que continuará a “encarnar um modelo solidário para a distribuição da totalidade dos seus lucros por projetos do interesse geral através da Obra Nacional de Socorro Grã-Duquesa Charlotte”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.