Apoio Humanitário

Sismo. Luxemburgo reforça ajuda ao Haiti

Grão-Ducado enviou dois bombeiros do grupo de intervenção humanitária da CGDIS. Equipa será responsável pela recuperação dos serviços de telecomunicações na região afetada pelo terramoto de 14 de agosto.

O Luxemburgo vai reforçar a ajuda humanitária ao Haiti, na sequência do terramoto de 14 de agosto que, segundo o último balanço, já fez mais de 2200 mortos, 344 desaparecidos e 12.268 feridos.

Para apoiar as vítimas do sismo o Governo do Grão- Ducado anunciou esta segunda-feira que vai fornecer ajuda adicional ao país.

Os gabinetes tutelados pela ministra do Interior, Taina Bofferding, e pelo ministro da Cooperação e Ação Humanitária, Franz Fayot, enviaram para o local uma equipa de dois bombeiros especializados do grupo de intervenção humanitária da Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) e três sistemas de comunicação por satélite "emergency.lu", refere o comunicado conjunto dos ministérios.



A 18 de agosto, um bombeiro voluntário, membro da mesma Unidade de Resposta Humanitária CGDIS, já tinha sido destacado como parte de uma das equipas de Avaliação e Coordenação de Catástrofes e Emergência da ONU, lembra o mesmo documento.

O reforço do apoio luxemburguês às operações humanitários em curso no Haiti resultam do pedido do Centro de Coordenação de Resposta (ERCC), no âmbito do Mecanismo Europeu de Proteção Civil, já que a equipa de intervenção da CGDIS intervém fora do Luxemburgo em caso de calamidades muito graves tanto por ordem do Governo, a pedido do país ou países em causa, como no âmbito da assistência internacional.

A equipa partiu ontem de Paris para o Haiti e "será responsável pela recuperação dos serviços de telecomunicações na região", afetada pelo terramoto, "a fim de facilitar o trabalho das organizações humanitárias já no terreno", refere o comunicado governamental.

A missão luxemburguesa tem a duração inicial de duas semanas.

