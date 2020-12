No Grão-Ducado mais de 570 postos de trabalho estão em risco devido ao plano de reestruturação da empresa.

Apesar de prever despedimentos no Luxemburgo, ArcelorMittal contrata no Brasil

Henrique DE BURGO No Grão-Ducado mais de 570 postos de trabalho estão em risco devido ao plano de reestruturação da empresa.

A ArcelorMittal, gigante do aço com sede no Luxemburgo, está a contratar no Brasil. Apesar de a líder mundial da siderurgia ter anunciado um plano de reestruturação que envolve a supressão de mais de 570 postos de trabalho no Grão-Ducado, as unidades de produção da Arcelor no Brasil estão a precisar de trabalhadores.

A empresa divulgou ontem 32 ofertas de emprego nas unidades do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo.

ArcelorMittal separa-se da siderúrgica italiana Ilva A ArcelorMittal e o seu ativo italiano Ilva estão a operar desde esta terça-feira como duas entidades separadas.

As vagas propostas incluem operadores de produção, estagiários, analistas, supervisores, inspetores de qualidade, entre outras funções.Além de ser a líder mundial no setor do aço, a ArcelorMittal é também líder no Brasil, onde tem unidades industriais nos Estados de Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.(Henrique)



