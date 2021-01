O Luxemburgo assistiu a 11 de janeiro a um alívio de algumas medidas de luta contra a pandemia do novo coronavírus, mas ainda há regras a respeitar e a polícia garante que vai continuar atenta.

Apesar de alívio de medidas, polícia continua atenta a incumprimento à 'lei covid'

Diana ALVES O Luxemburgo assistiu a 11 de janeiro a um alívio de algumas medidas de luta contra a pandemia do novo coronavírus, mas ainda há regras a respeitar e a polícia garante que vai continuar atenta.

Numa nota divulgada no seu site oficial, as forças de segurança adiantam que as próximas fiscalizações serão centradas no respeito pelo recolher obrigatório das 23:00 às 06:00, assim como no cumprimento das regras dos ajuntamentos e das atividades comerciais.

Sobre a proibição de circular na via pública durante a noite – salvo em casos excecionais como sair para trabalhar, para apanhar um avião ou para receber cuidados de saúde –, a polícia frisa que "qualquer pessoa que não respeitar o recolher obrigatório arrisca-se a ser interpelada".

As autoridades recomendam por isso às pessoas que tenham de sair entre as 23:00 e as 06:00 que andem munidas da respetiva autorização (atestado do patrão, passagem, etc.). Note-se que, apesar do levantamento de várias restrições, as regras para os ajuntamentos permanecem inalteradas. Em casa, por exemplo, só podem ser recebidas duas pessoas do mesmo domicílio.

Comércio, cultura e desporto voltam esta segunda-feira a ganhar vida Lojas não essenciais, cabeleireiros, ginásios, piscinas, cinemas, teatros e museus, creches e escolas têm autorização para reabrir a partir desta segunda-feira.

Já os ajuntamentos de quatro a 10 pessoas requerem o uso de máscara e o distanciamento de dois metros. Nas reuniões até 100 pessoas, as regras são as seguintes: máscara obrigatória, distanciamento de dois metros e lugares sentados. Já os ajuntamentos de mais de 100 pessoas são proibidos.

No que toca, às atividades comerciais, retomadas na segunda-feira, as lojas estão limitadas a um cliente por cada 10 metros quadrados. Se a superfície foi inferior a 20 metros quadrados, o número de clientes autorizados sobre para dois. As grandes superfícies com 400 metros quadrados, ou mais, estão obrigadas a dispor de um protocolo sanitário aprovado pela Direção da Saúde. Além disso, em qualquer espaço comercial é proibido o consumo de bebida ou comida.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.