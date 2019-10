O número de dadores de órgãos é “insuficiente” para responder às necessidades do país.

Apenas quatro dadores de órgãos este ano no Luxemburgo

Susy TEIXEIRA MARTINS O número de dadores de órgãos é “insuficiente” para responder às necessidades do país.

O Luxemburgo é um dos países da União Europeia com resultados mais negativos em matéria de transplante de órgãos. O Grão-Ducado figura entre os países com pior desempenho na lista da Eurotransplant, organização responsável pela gestão dos doadores de órgãos na Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Holanda, Áustria, Hungria, Eslovénia e Croácia. Em média há 11,6 dadores para 1 milhão de habitantes no Luxemburgo, quando a média europeia é de 15,4 dadores. A Croácia lidera a tabela com 36,8 dadores por 1 milhão de habitantes.

O ponto da situação é feito pelo Ministério da Saúde à margem do Dia Mundial da Doação de Órgão que se assinala esta quinta-feira.

O número de dadores passou de nove, em 2017, para sete, em 2018, e nos dez primeiros meses de 2019 só se contabiliza quatro dadores de órgãos. Graças a estes quatro dadores foi possível a recolha de 16 órgãos (seis rins, três corações, três fígados, dois pulmões, dois pâncreas) e ainda de oito tecidos.

Já entre os dias 1 de janeiro e 1 de outubro deste ano, houve 15 pacientes transplantados, quando 76 pacientes aguardam uma transplantação.

A situação é descrita pelo Ministério da Saúde como “alarmante”, considerando ser essencial uma melhor consciencialização da população. O ministério lembra que a doação de órgãos é um ato de generosidade e de solidariedade que pode salvar vidas.

No Luxemburgo, uma lei de 1982 estipula que todos residentes são automaticamente dadores de órgãos caso não tenham expresso explicitamente o contrário. No entanto, na prática, os profissionais da Saúde preferem sempre obter o consentimento da família da pessoa que se encontra em morte cerebral.

Uma das ferramentas existentes para facilitar a doação de órgãos é o “Passeport de Vie”, que permite ao titular tomar uma decisão prévia em caso de morte cerebral declarada. Este é um passo fundamental, que não só facilita o trabalho das equipas médicas, como também poupa os familiares e amigos de uma pesada carga emocional numa situação difícil e por vezes inesperada.

A próxima ação de sensibilização da população está marcada o dia 20 de outubro com a realização da 11a Maratona de Ciclismo “Indoor”, organizada pela Luxembourg Transplant, na Luxexpo, em Kirchberg.