Polícia procura ladrões de cartão de crédito

Ataque de cão Burgomestre da Cidade do Luxemburgo mantém contrato com a G4S

"Não me demito perante os traficantes". Esta é a reação da burgomestre da Cidade do Luxemburgo ao pedido de tomada de responsabilidade do partido déi Lénk a Lydie Polfer, depois de um cão da empresa de segurança privada G4S ter agredido um homem, no sábado, na avenida da Gare.