Apelo a testemunhas: Polícia pede ajuda para encontrar irmãs menores desaparecidas

A polícia luxemburguesa lançou hoje um pedido de ajuda a testemunhas para encontrar duas irmãs, menores, que se encontram desaparecidas desde segunda-feira, 27 de maio.

Cindy e Chiara Spiroux foram vistas pela última vez na segunda-feira, em Grevenmacher, por volta do meio dia, mas as autoridades suspeitam que ambas se possam encontrar no sul do país.

Cindy, de estatura normal, mede cerca de 1,65 m, tem cabelos castanhos, compridos, e vestia calças brancas, uma t-shirt 'adidas' e uma sweatshirt preta com capucho.

Chiara é mais magra e mede cerca de 1,70 m. Tem cabelos loiros e curtos. Estava vestida com roupa preta e uma t-shirt com a inscrição "Berlin", um boné de baseball preto e transportava uma mochila de várias cores.

Qualquer informação útil deverá ser comunicada ao comissariado de da polícia de Museldall, através do número de telefone: +352 244 70 100.





