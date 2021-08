Várias placas de sinalização foram retiradas na noite de sábado para domingo nesta comuna e ao longo da via pública. A polícia pede ajuda à população para identificar os criminosos.

Apelo a testemunhas

Luxemburgo. Sinalização rodoviária roubada da estrada durante a noite

Redação Várias placas de sinalização foram retiradas na noite de sábado para domingo nesta comuna e ao longo da via pública. A polícia pede ajuda à população para identificar os criminosos.

Se reside na comuna de Clervaux já deve ter dado por falta de várias placas de sinalização nas estradas. Na noite de sábado para domingo houve quem decidisse retirar placas toponímicas e paineis indicativos de Clervaux, Lentzweiler, Mecher ou Eselborn, das vias públicas e agora a polícia investiga o autor ou os autores do roubo.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O apelo de testemunhas é feito hoje numa publicação na página de facebook da comuna de Clervaux, esperando que como tudo aconteceu ao longo da via pública algum condutor que passasse no momento possa "ter visto o ato, um carro ou uma pessoa no local".

Menor assalta loja em Canach Dois suspeitos menores foram detidos pelas autoridades.

Quem possa ter informações úteis sobre o roubo das placas deve contactar o comissariado de Ourdall/Clervaux pelo número de telefone 24483-1000 ou por email, através do endereço eletrónico police.ourdall@police.etat.lu.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.