Apelo a testemunhas após explosão de multibanco em Grevenmacher

Diana ALVES

Contactada pela Rádio Latina, a polícia disse não ter, para já, qualquer informação sobre o eventual valor roubado.

Na curta nota enviada às redações, as autoridades limitam-se a adiantar que a explosão foi registada entre as 02h45 e as 03h15 da madrugada de hoje, na Route Nationale 1, ao lado da porta de entrada do centro comercial Copal.

As autoridades pedem a eventuais testemunhas que entrem em contacto com a polícia de Grevenmacher através do número de telefone +352 244 70 1000.



