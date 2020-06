As testemunhas devem contactar a unidade da polícia de Esch-sur-Alzette, através do número de telefone 244-501000.

Apelo a testemunhas após atropelamento de ciclista em Foetz

Diana ALVES As testemunhas devem contactar a unidade da polícia de Esch-sur-Alzette, através do número de telefone 244-501000.

A polícia grã-ducal lançou este sábado um apelo a testemunhas na sequência de um acidente envolvendo um ciclista. O caso remonta às 15h do dia 30 de maio, na rue du Brill, em Foetz.

Sobre o acidente, a polícia adianta apenas que o ciclista “foi atingido por uma viatura”, mas as razões exatas do acidente continuam por esclarecer, daí pedir a colaboração de testemunhas.

O apelo é dirigido, especificamente, ao condutor de um SUV cinzento e à família que parou no local do acidente para prestar assistência ao ciclista. Estas e outras testemunhas devem contactar a unidade da polícia de Esch-sur-Alzette, através do número de telefone 244-501000 ou do e-mail esch-ci-esch@police.etat.lu.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.