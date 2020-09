Apelo a testemunhas após acidente que deixou mulher em estado crítico

O acidente aconteceu este domingo, por volta das 17h00, na route du Vin (N10).

Diana ALVES O acidente aconteceu este domingo, por volta das 17h00, na route du Vin (N10).

A polícia lançou um apelo a testemunhas após um acidente, em Stadtbredimus, que deixou uma motociclista em estado crítico. O acidente aconteceu este domingo, por volta das 17h00, na route du Vin (N10).

De acordo com as autoridades, tratou-se de um choque entre a moto e um ligeiro. A condutora do veículo de duas rodas foi levada para o hospital e, segundo as últimas informações, continua em estado grave. O condutor e o passageiro do ligeiro saíram ilesos do acidente.

As circunstâncias do caso ainda estão por apurar. Desta forma, a polícia apela a qualquer pessoa que tenha testemunhado a colisão frontal para entrar em contacto com a esquadra da polícia de Museldall, através do número de telefone (+352) 244 701 000 ou do e-mail police.museldall@police.etat.lu.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.