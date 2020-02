Os preços do mercado imobiliário no Grão-Ducado dispararam nos últimos dez anos, apesar da falta de habitações que se verifica no país. Um recente estudo da Fondation Idea indica que para se adquirir um apartamento de 50 m2 em 2019 são necessários o equivalente a cerca de 15 anos de salário mínimo.

Apartamento no Luxemburgo pode custar até 15 anos de salário mínimo

O contínuo e alarmante aumento dos preços dos imóveis no Grão-Ducado continua a dar que falar.



Um recente estudo da Fundação Idea avança a comparação de que um apartamento de 50 m2 em 2011 custava cerca de 11 anos de salário mínimo e agora são necessários 15 anos para adquirir a mesma habitação.



Segundo o mesmo estudo, os preços imobiliários aumentaram 56% entre 2010 e 2019, enquanto os salários cresceram apenas na ordem dos 35%.

A Fundação alerta ainda que o problema que se acentuou na última década entre a diferença entre a procura e a oferta de novas habitações que possam servir a população continua por resolver.

