Poupança energética

Após queixas da população, Esch já não vai reduzir iluminação pública

Redação A comuna começou a aplicar a medida de poupança energética na segunda-feira, mas retomou a normalidade na sexta-feira.

(jt) - Na segunda-feira, os candeeiros de rua em Esch-sur-Alzette começaram a ser desligados uma hora mais cedo, de manhã, e ligados uma hora mais tarde, à noite. A medida destinava-se a poupar energia, face à crise que se faz sentir no país e na Europa, mas a comuna reverteu a sua decisão após contestação da população, noticiou o Tageblatt este sábado.

Os cidadãos recorreram às redes sociais para criticar o facto de as crianças terem de ir para a escola no escuro, já que o sol só nasce por volta das 8h nesta altura do ano. Além disso, manifestaram o seu descontentamento perante a falta de iluminação pública após o pôr-do-sol, que atualmente ocorre pelas 16h45.

Ao Tageblatt, um porta-voz da comuna disse que as decisões de poupança energética foram tomadas em outubro e que, nesse sentido, a questão da antecipação do nascer ou pôr do sol, habituais no final de novembro, não foi levantada na altura.

A medida de poupança energética começou a ser implementada esta semana, mas a comuna retomou o horário normal da iluminação pública na sexta-feira.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

