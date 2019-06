A Universidade de Belval decidiu contratar uma pessoa responsável pela inclusão de estudantes estrangeiros. A psicóloga vai dar resposta a queixas sociais, de racismo e discriminação.

Luxemburgo 2 min.

Após queixa de racismo, universidade de Belval cria cargo de responsável de integração

Sophie WIESSLER A Universidade de Belval decidiu contratar uma pessoa responsável pela inclusão de estudantes estrangeiros. A psicóloga vai dar resposta a queixas sociais, de racismo e discriminação.

Em 2018, foram registados 21 casos de discriminação racial no Luxemburgo, de acordo com o Centro para a Igualdade de Tratamento (CET). Um dos casos foi denunciado por uma estudante universitária ao Luxemburger Wort, em fevereiro deste ano. A jovem de 26 anos, de origem camaronesa, foi recebida com desconfiança pelos seus colegas, antes de ser completamente excluída.



Entrevista. “O racismo é uma doença ocidental” Marie Dasylva nasceu em Paris, filha de imigrantes guineenses. Desde pequena que foi olhada de forma diferente por ser negra. Em 2017, Marie criou a sua própria agência – Nkali Works – para ajudar mulheres que são vítimas de assédio e discriminação. No sábado, a consultora pessoal veio ao Luxemburgo para dar um workshop sobre como lidar com comportamentos racistas e sexismo no trabalho.

"Estou muitas vezes sozinha. As pessoas riem-se do meu sotaque e rapidamente sou posta de parte", disse a estudante, que preferiu manter o anonimato. "Dois professores criticaram a minha forma de falar e insinuaram que eu devia voltar para o lugar de onde vim", acrescentou.

Perante estes ataques, a Universidade do Luxemburgo, em Belval, decidiu agir pelas suas próprias mãos e criar um novo cargo - o "responsável pela inclusão" - que estivesse atento a conflitos sociais e de discriminação. Joanna West ocupa essa posição desde novembro de 2018. Para além dos problemas de saúde física ou sociais, a psicóloga lida ainda com situações de racismo que, apesar de serem "muito raros" dentro da instituição, não são inexistentes. Desde que Stéphane Pallage foi eleito reitor da Universidade, em janeiro de 2018, apenas um caso de racismo foi punido. Uma consequência que, segundo o reitor, é necessária perante atitudes de discriminação. "Caso contrário, a mensagem não passará", explica.



A psicóloga Joanna West Foto: M. Brumat

Um trabalho delicado



A maior parte do trabalho de Joanna consiste em ajudar as pessoas a integrarem-se na universidade. Nos últimos meses, a psicóloga tem trabalhado sobretudo com refugiados e requerentes de asilo. Em média, a psicóloga recebe quatro a cinco estudantes por dia. "Tenho andado ocupada", brinca.

Vítimas de um racismo demasiado comum no Luxemburgo Nesta quinta-feira assinalou-se o dia internacional pela eliminação da discriminação racial. Um problema que existe também no Luxemburgo. Ghislaine et Armelle, duas camaronesas que residem no Grão-Ducado, aceitaram dar o seu testemunho.

Joanna diz que não "anda pelos corredores" à procura de pessoas em dificuldades. Normalmente, são os alunos que vêm ao seu encontro, de forma voluntária ou por recomendação de um professor. "É sempre difícil para o aluno vir ter comigo pela primeira vez, mas é normal. Ele tem de falar sobre um assunto na maior parte das vezes negativo, e que o afeta particularmente", diz Joanna. "Temos de construir uma relação de confiança. Depois da primeira reunião, as coisas acontecem naturalmente".



"Temos de estar vigilantes"

Os poucos casos de racismo denunciados à Universidade resultaram num acordo mútuo. "Não tivemos um caso semelhante ao da Universidade de Lorraine. Não tive nenhum caso envolvendo redes sociais, por exemplo", explica a psicóloga.

No Luxemburgo não é fácil ser negro O Luxemburgo tem a quarta taxa mais alta de racismo na Europa. A conclusão é de um estudo publicado hoje pela Agência dos Direitos Fundamentais (FRA) da União Europeia.

Em abril do ano passado, vários estudantes negros da Universidade de Metz foram atacados nas redes sociais, o que levou a um inquérito judicial. Embora não tenham ocorrido casos deste tipo no Luxemburgo, os responsáveis da Universidade de Belval dizem estar atentos. "Infelizmente, nunca estamos seguros. Temos de estar vigilantes e as nossas regras são muito firmes nestas questões. A Universidade deve refletir uma sociedade luxemburguesa acolhedora", conclui o reitor.

Mas a sociedade luxemburguesa não sai bem na fotografia no que diz respeito a discriminação. Apesar de, segundo dados do Statec de abril de 2019, o Luxemburgo ter 47% de residentes estrangeiros, a taxa de discriminação no país está muito acima da média europeia, segundo o relatório europeu "Ser negro na UE".

O artigo original foi publicado em francês no Luxemburger Wort