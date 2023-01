Durante três dias, Astgik Manukyan fez greve em frente à comuna de Grevenmacher. Agora, está otimista de que terá um novo lar em breve.

Após greve de fome, inquilina da "casa dos horrores" espera ser realojada

Volker BINGENHEIMER Durante três dias, Astgik Manukyan fez greve em frente à comuna de Grevenmacher. Agora, está otimista de que terá um novo lar em breve.

Na semana anterior ao Natal, Astgik Manukyan esteve de manhã à noite em frente do edifício da comuna de Grevenmacher, com uma placa nas costas a dizer "greve de fome". Com esta acção, chamou a atenção para a insustentabilidade da sua situação habitacional. A greve terminou e a mulher espera que ela e os seus filhos possam em breve sair da sua casa fria e bolorenta, que está pronta para ser demolida.

A sua grande esperança para este no é receber uma oferta de arrendamento de um apartamento ou uma casa, seja de um promotor social ou de um senhorio privado. "Penso que algo virá. Estou confiante", diz a mulher de 54 anos, que está atualmente desempregada.

Frio e humidade por todo o lado

Com três filhos de idades entre os 14 e 24 anos, Astgik Manukyan paga uma pequena renda numa casa centenária no centro de Grevenmacher. A habitação só pode ser aquecida minimamente, a humidade infiltra-se por todo o lado através das paredes do rés-do-chão e a eletricidade está num estado preocupante. A inquilina compreende que o proprietário já não invista na casa, uma vez que esta será em breve demolida. Por isso, esta mãe solteira está desesperadamente à procura de um novo lar.

"Mas tem de ser uma solução permanente, não outra temporária", refere, salientando que mudar de casa com tudo o que tem e uma família de quatro pessoas não é tarefa fácil. Na sequência de um artigo publicado no Luxemburger Wort, um homem idoso ofereceu-se para acolher a família de Astgik Manukyan.

"Fiquei muito contente com a oferta. Mas verificou-se que não se tratava de um apartamento separado, mas que tínhamos de viver na mesma casa. Isso não nos interessa muito, porque como família procuramos algo permanente", justifica.

Segundo Astgik, a greve de fome durante três dias antes da véspera de Natal já fez a diferença. Durante a ação em frente à comuna, o burgomestre Léon Gloden encontrou-se com ela e garantiu-lhe que tinha abordado a SNHBM (sigla em francês para Sociedade Nacional de Habitação a Preço Acessível) sobre o assunto.

A inquilina já se tinha candidatado à habitação social em 2016. "O município foi informado de que o pedido será examinado com base nos critérios em vigor no pedido foi apresentado", lê-se num comunicado do conselho de vereadores de Grevenmacher.

Município diz que não há habitação disponível

O município não tem atualmente qualquer habitação social para arrendamento para atribuir a Astgik Manukyan - "embora tenha sido criada muita habitação social em Grevenmacher nos últimos anos, tanto pelo município como pelos promotores imobiliários públicos", escreve o conselho de vereadores.

Em setembro de 2020, o município ofereceu alojamento a Astgik Manukyan e aos filhos, mas ela recusou. "Só o obteria por um período limitado de um ou dois anos", argumentou ao Luxemburger Wort. "Além disso, as condições não eram muito melhores do que na casa onde vivemos agora."

A mulher de 50 anos olha para o novo ano com grande otimismo. "Metade do inverno, com o seu frio e humidade, já está atrás de nós. Penso que teremos uma nova casa o mais tardar no próximo inverno", estima Astgik, que quer manter-se em contacto com o município e os promotores públicos. Além disso, tem recebido muito encorajamento e apoio do público nas últimas semanas. Talvez isto lhe dê a oportunidade de arrendar um novo imóvel.

Quando as semanas mais frias terminarem e ela já não tiver de dormir com uma camisola grossa e um gorro, quer dedicar mais tempo ao segundo projeto da sua vida: "Vou dedicar-me inteiramente a encontrar um emprego", garante. "Certamente posso trabalhar por mais dez anos."

(Artigo originalmente publicado no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Maria Monteiro.)

