Quatro meses após as chuvas torrenciais que assolaram o Luxemburgo, o ministro das Finanças recorda que o Estado planeou um envelope de 100 milhões de euros, mas não é conhecido quanto dinheiro já foi investido.

Cheias

Após as chuvas, quando cai a compensação pública?

Patrick JACQUEMOT Quatro meses após as chuvas torrenciais que assolaram o Luxemburgo, o ministro das Finanças recorda que o Estado planeou um envelope de 100 milhões de euros, mas não é conhecido quanto dinheiro já foi investido.

Esta semana, o Conselho de Estado sugeriu a criação de um "Fundo de Catástrofes" no Grão-Ducado, motivado pela dificuldade de previsão do custo global deste tipo de eventos. As recentes inundações que atingiram o país em meados de julho são a prova disso. Quando questionado sobre o assunto, Pierre Gramegna (DP) não se atreveu a apresentar a conta, apenas uma parte das despesas.



O ministro das Finanças recorda que o Estado planeou um envelope de 100 milhões de euros, no entanto não é conhecido ao certo quanto dinheiro já foi investido.

Cheias de julho. Seguradoras já indemnizaram 6300 vítimas das inundações O custo total da catástrofe, que é a "mais cara da história dos seguros luxemburgueses", está atualmente "estimado em 125 milhões de euros", refere a ACA.

Apesar de serem conhecidas algumas das despesas até agora tidas em conta, ainda há muito para incluir nos danos que o orçamento luxemburguês terá de enfrentar: reparações em edifícios administrativos e respetivo equipamento danificado, liceus, escolas secundárias, estradas, barragens, museus, centros culturais, redes de esgotos, estações de tratamento de água, etc.

No entanto, o ministro detalhou que de julho a outubro, 250 empresas cuja atividade foi afetada pelas cheias, já receberam um pagamento de quase 848 mil euros. Uma soma que continuará a crescer, adverte Pierre Gramegna, uma vez que as candidaturas podem ser apresentadas até ao final do ano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.