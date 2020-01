O nome do ainda ministro de Xaviel Bettel tem sido apontado para a liderança da Agência Espacial Europeia.

Após adeus ao governo, futuro de Étienne Schneider continua em aberto

O nome do ainda ministro de Xaviel Bettel tem sido apontado para a liderança da Agência Espacial Europeia.

(Com Eddy Renauld.)

Dentro de poucos dias o ainda ministro da Economia e da Saúde, Étienne Schneider, passará a pasta a Franz Fayot. Pouco ou nada se sabe sobre a sua próxima aventura, mas o Espaço poderá ser uma das possibilidades.

Schneider causou alguma surpresa ao anunciar a saída do executivo luxemburguês, que acontecerá oficialmente a 4 de fevereiro. Desafiado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, a esclarecer a sua situação "antes do Natal", Schneider confirmou em dezembro de 2019 a saída do executivo liderado por Xavier Bettel.

Na altura, questionado pela edição francesa do Luxemburger Wort sobre o seu futuro, o número dois do governo garantiu que "não estava a negociar um emprego" no setor privado. A resposta surgiu em alusão a um possível cargo como diretor da ArcelorMittal.

O jornal Le Quotidien avançou na semana passada que a Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla inglesa) era outro dos possíveis desafios profissionais do economista. O cargo de Jan Wörner, atual presidente da ESA, terminará no verão de 2021.

"Não desejo fazer qualquer prognóstico sobre o meu futuro antes do fim do meu mandato", declarou à edição francesa do Luxemburger Wort. Mas reconheceu, no entanto, o interesse de alguns em que o próprio liderasse a ESA. "Alguns países perguntaram-me se eu gostaria de assumir o cargo", afirmou.

Recentemente soube-se que Franz Fayot, Paulette Lenert e Dan Kersch vão substituir Schneider no atual executivo luxemburguês. Recorde-se que o ainda governante lidera os Ministérios da Economia e Saúde, bem como ocupa o cargo de vice-primeiro-ministro.

Étienne Schneider foi um dos mentores do programa Spaceresources que antecedeu a criação da Agência Espacial Luxemburguesa, em 2018. O principal objetivo é o de tornar o Grão-Ducado uma referência na exploração comercial dos recursos espaciais.



Na altura, o Luxemburgo tornou-se o primeiro país europeu a legislar sobre a exploração comercial de recursos no Espaço.