Anunciada data de casamento da Princesa Alexandra

Cerimónia

Laura BANNIER O casamento da filha do casal grão-ducal, a Princesa Alexandra, foi anunciada em novembro, mas a data exata só agora foi revelada.

A feliz notícia tinha sido anunciada pela corte grã-ducal no início de novembro. O grão-duque e a grã-duquesa anunciaram "com grande alegria" o noivado da filha, a Princesa Alexandra, com Nicolas Bagory.

Esta quinta-feira, a data do casamento foi finalmente anunciada pela Corte. O matrimónio terá lugar na próxima primavera, como previsto. Os dois futuros cônjuges encontrar-se-ão pela primeira vez na Cidade do Luxemburgo no dia 22 de abril para celebrar o casamento civil na Comuna, antes de se dirigirem para o sul de França, no departamento de Var.

Quem é Nicolas Bagory, futuro príncipe do Luxemburgo? Os luxemburgueses descobriram seu rosto e sorriso muito recentemente. Nicolas Bagory é o noivo da princesa Alexandra. Saiba como é e o que faz o futuro genro do grão-duque Henri.

A cerimónia religiosa será celebrada em Bormes-les-Mimosas, a comuna que alberga o Forte de Brégançon, a estância oficial de férias do Presidente da República Francesa. A Princesa Alexandra irá casar com Nicolas Bagory na igreja de Saint-Trophyme.

A única filha do casal grão-gucal nasceu em 1991. O futuro marido, Nicolas Bagory, é originário da Bretanha. Trabalha na criação de projetos sociais e culturais, depois de ter estudado ciências políticas e clássicas.

De relembrar que um segundo evento feliz é aguardado pela Corte em abril de 2023. É o nascimento do segundo filho de Guillaume e Stéphanie, o casal grão-ducal herdeiro.

