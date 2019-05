Veja a lista dos membros da realeza que vão estar no funeral do soberano do Luxemburgo que faleceu a 23 de abril.

Antigos reis de Espanha vão estar no funeral de Grão-Duque Jean

Veja a lista dos membros da realeza que vão estar no funeral do soberano do Luxemburgo que faleceu a 23 de abril.

Já são conhecidas as personalidades da realeza que vão estar no funeral do Grão-Duque Jean, que se realiza no próximo sábado, 4 de maio, na catedral de Notre-Dame, às 11h. Vêm sobretudo de várias casas reais europeias, com exceção da Jordânia. Os antigos reis de Espanha, Juan Carlos e Sofia são duas das presenças confirmadas até à data. As já habituais caras belgas, a princesa Anna do Reino Unido e Alberto II do Mónaco também estão na lista divulgada pela corte luxemburguesa.

No total são 19 as caras reais reunidas num só dia no país, algo que já não acontecia há sete anos como enfatizou o jornalista franco-luxemburguês Stéphane Bern, citado pela edição francesa do Luxemburger Wort. "Nunca houve tantas cabeças coroadas no Luxemburgo desde o casamento do príncipe herdeiro Guillaume com a condessa Stéphanie, em 2012", enfatizou Bern.

Apesar de não constar na lista divulgada pela corte do Grão-Ducado, os duques de Bragança também vão marcar presença no funeral de Jean, que era primo do monarca português. Recorde-se que o Grão-Duque Jean era bisneto do rei português D. Miguel, pai da sua avó Maria Ana de Bragança, que foi Grã-Duquesa e regente do Luxemburgo.

Da Bélgica - cuja casa real tem ligações familiares com a realeza luxemburguesa - a lista de presenças é mais extensa: seis membros. Entre eles estão, os antigos reis - Alberto II e Paola vão estar presentes bem como os atuais Philippe e Mathilde.

Dos países mais a norte há várias confirmações. A rainha da Dinamarca, Margrethe II vai estar presente nas cerimónias fúnebres no Grão-Ducado, bem como os reis da Noruega e da Suécia. O rei holandês Willem-Alexander vem acompanhado pela mãe, a antiga rainha princesa Beatrix.

Alberto II, príncipe do Mónaco, também vai participar nas cerimónias fúnebres. A princesa Anne, filha de Isabel II, virá em representação da casa real britânica, acompanhada pelos duques de Gloucester. A Jordânia e o Liechtenstein também estão representadas pelo príncipe Hassan e a princesa Sarvath, e Alois e Sophie von Wittelsbach.

No total cerca de 1400 pessoas, entre políticos, realeza e outras personalidades deverão estar no Grão-Ducado no próximo sábado. Em representação do Estado português vem Cavaco Silva, ex-presidente da República. A cerimónia vai ser também transmitida em direto através de uns ecrãs gigantes instalados na Place d'Armes.

Confira a lista divulgada pelo Palácio Real do Grão-Ducado (em francês):

Bélgica

Leurs Majestés le Roi et la Reine des Belges

Leurs Majestés le Roi Albert et la Reine Paola

Leurs Altesses Royales le Prince Lorenz et la Princesse Astrid

Son Altesse Royale le Prince Laurent

Son Altesse Royale la Princesse Léa

Son Altesse Royale la Princesse Elisabeth

Dinamarca

Sa Majesté la Reine de Danemark

Liechtenstein

Leurs Altesses Sérénissimes le Prince Héritier et la Princesse Héritière

Noruega

Leurs Majestés le Roi et la Reine

Son Altesse la Princesse Astrid

Suécia

Leurs Majestés le Roi et la Reine de Suède

Mónaco

Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco

Países Baixos

Son Altesse Royale la Princesse Béatrix

Espanha

Leurs Majestés le Roi Juan Carlos et la Reine Sofia

Jordânia

Leurs Altesses Royalesle Prince Hassan et la Princesse Sarvath de Jordanie

Son Altesse Royale le Prince Rashid de Jordanie

Son Altesse Royale la Princesse Badi'a de Jordanie

Reino Unido

Son Altesse Royale la Princesse Royale Anne

Leurs Altesses Royales le Duc et la Duchesse de Gloucester