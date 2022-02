Luc Majerus do déi Greng é o mais recente político a anunciar que se vai juntar a Frank Engel e Marc Ruppert na nova formação política.

Antigo presidente do CSV cria novo partido com liberais e ecologistas

Ana TOMÁS

O novo partido de Frank Engel, antigo presidente do CSV, começa a ganhar forma e tem um novo reforço. O ecologista, membro d'Os Verdes (déi Gréng), Luc Majerus anunciou que vai juntar-se à nova formação política.

Depois de Marc Ruppert (ex-DP) ter aderido ao projeto político do antigo líder do Partido Cristão Social em janeiro, é agora a vez de Luc Majerus mostrar interesse em integrar o novo partido, que deverá ser apresentado depois do Carnaval.

Frank Engel admite vir a liderar novo partido "Após a pandemia, o país poderá precisar de uma nova tendência política", afirma o antigo líder do CSV, numa entrevista à RTL no dia a seguir ao anúncio de Claude Wiseler como candidato oficial ao cargo de presidente do partido.

Num texto publicado nas redes sociais, Luc Majerus disse que após uma longa reflexão tomou a decisão "de não renovar o seu cartão de membro ao partido déi Gréng e de se juntar ao novo partido de Frank Engel e Marc Ruppert".

O advogado, conselheiro municipal em Esch, também anunciou que iria renunciar ao seu mandato enquanto membro d' Os Verdes, lamentando que estes tenham posto de lado muitos dos seus princípios ao participarem no atual Governo.

A notícia da formação de um novo partido, que se situará no centro do espetro político luxemburguês, foi confirmada há um mês à RTL por Marc Ruppert. O antigo secretário-geral do DP e antigo presidente da secção da Cidade do Luxemburgo desse partido, ao qual também pertence o primeiro-ministro Xavier Bettel, explicou na altura que queria "criar algo novo com Frank Engel", com outras influências políticas.

Frank Engel absolvido no caso dos alegados salários indevidos O ex-presidente do Partido Social Cristão (CSV) foi acusado de ter recebido cerca de 40 mil euros por um contrato de trabalho fictício.

Na sua entrevista à estação, Ruppert indicou que "as pessoas querem ver os valores dos cidadãos valorizados" e "respeitados", acrescentando que o novo partido pretende priorizar questões como o clima, a habitação ou a mobilidade, e não apenas a covid-19. O político apontou como "valores dos cidadãos" a solidariedade, o respeito mútuo e as "liberdades individuais".

