Antiga ministra luxemburguesa interrogada pela PJ

A ex-ministra do Ambiente Carole Dieschbourg foi interrogada pela Polícia Judiciária na passada terça-feira, no âmbito do processo da "casa de jardim", avança a rádio 100.7.

Dieschbourg, que renunciou ao cargo em abril de 2022, está agora dependente da decisão do Ministério Público, que pode prosseguir para acusação ou arquivar o caso.

A antiga governante é suspeita de favorecer o colega de partido Roberto Travessini, antigo burgomestre de Differdange, o que levou o Ministério Público a pedir à Câmara dos Deputados o levamento da sua imunidade.

Este era um requisito necessário, considerando que a Constituição luxemburguesa exigia que fosse o Parlamento a decidir se um membro ou ex-membro do governo era indiciado.

Luxemburgo aprova lei sobre responsabilidade penal de ministros Com esta votação do Parlamento, a ex-ministra Carole Dieschbourg poderá finalmente ser ouvida pelos tribunais no caso "casa do jardim".

Esta realidade acabou por ser alterada em fevereiro, com a aprovação da lei sobre a responsabilidade penal dos ministros. Com a entrada em vigor desta resolução, os governantes passam a poder ser julgados pelas autoridades judiciais, sem necessidade de intervenção do Parlamento.

Caso remonta a 2019

Roberto Traversini (déi gréng) deixou a presidência da autarquia de Differdange em setembro de 2019, na sequência de irregularidades na conversão de uma casa no jardim na sua propriedade.

O imóvel estava situado numa zona de proteção ambiental, suspeitando-se que a ministra do Ambiente Dieschbourg tenha emitido licenças retroativas para as obras.

Além disso, o CSV, maior partido da oposição, alegou que Dieschbourg privilegiou os pedidos de Traversini - acusações negadas na altura pela antiga ministra do Ambiente.





