Sintonizada com os avanços e recuos das farmacêuticas, a ministra da Saúde diz que é "demasiado cedo" para marcar a data da chegada da vacina contra a covid-19 ao Grão-Ducado. Até ao primeiro trimestre de 2021 é tarefa impossível.

Antes do primeiro trimestre de 2021 não há vacinas no Luxemburgo

Sem se comprometer com dia e hora, a ministra da Saúde Paulette Lenert assegurou que antes de março, o antídoto para conter a propagação do novo coronavírus não deverá ser disponibilizado à população.

Em resposta a uma pergunta parlamentar urgente dos deputados do CSV Martine Hansen e Claude Wiseler, Lenert diz que é "demasiado cedo" para se comprometer com a data da chegada das 420 mil doses, acordadas na Comissão Europeia.

"Após um longo período de alegações de que as primeiras doses seriam entregues antes do final do ano, a Comissão anunciou que as primeiras entregas só chegarão ao Luxemburgo no primeiro trimestre de 2021", escreve a governante que aproveitou para reiterar que o executivo liderado por Xavier Bettel não pretende adquirir qualquer fármaco em nome individual para contornar os eventuais atrasos de Bruxelas.

Além de ter financiado as investigações de vários laboratórios, a fim de acelerar a descoberta da vacina, é a Comissão Europeia que gere e agrupa as encomendas.

Prioridade para vulneráveis e profissionais de saúde

Ao contrário do que acontece em França, por cá, a obrigatoriedade da vacina não domina o debate. Além de reduzir a circulação do vírus que, desde o último dia de fevereiro já matou mais de 200 pessoas e infetou quase 25 mil, o objetivo central do governo é definir prioridades.

Embora toda e qualquer decisão esteja sujeita a discussão parlamentar, a ministra adianta que a ideia é vacinar idosos, diabéticos, pessoas que sofrem de insuficiência respiratórias e profissionais de saúde, muito embora as autoridades de saúde avisem que, para ter efeito, a vacinação tenha de extrapolar este painel.

"Idealmente", diz Paulette Lenert, "gostaríamos de saber uma percentagem como com a 'imunidade natural do rebanho'. Pelo menos 60 a 70% da população". Mas, como explica o Wort, mesmo com percentagens mais baixas, a campanha de vacinação só pode ajudar a reduzir a circulação e, portanto, o número de novas infeções.

