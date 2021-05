António Gamito. Portugal-Luxemburgo uma "relação de verdadeira parceria tem-se aprofundado continuamente"

"A Comunidade Portuguesa tem um peso importante na estreita cooperação bilateral onde os dois países têm pontos de vista frequentemente convergentes."

Redação "A Comunidade Portuguesa tem um peso importante na estreita cooperação bilateral onde os dois países têm pontos de vista frequentemente convergentes."

Comemora-se hoje o 130.º aniversário do estabelecimento de relações diplomáticas entre Portugal e o Luxemburgo. Quando, a 21 de Maio de 1811, se formalizou o início desta relação, estava longe de se imaginar os momentos importantes que marcaram e continuam a marcar o excelente relacionamento entre os nossos dois países e povos.

Ao longo dos anos, esta relação de verdadeira parceria tem-se aprofundado continuamente por via de casamentos reais, do acolhimento de refugiados luxemburgueses em Portugal durante a Segunda Guerra Mundial, da emigração de trabalhadores portugueses e o seu acolhimento no Luxemburgo e da contribuição que estes deram ao desenvolvimento do Grão-Ducado.

Esta relação também foi construída no âmbito da OTAN, desde que Portugal se juntou ao Luxemburgo em 1986 no processo de construção europeia e o Grão-Ducado se tornou observador associado da CPLP.

Mas a relação entre Portugal e o Luxemburgo não é só passado. Pelo contrário, continua diariamente a ser aprofundada em várias dimensões – política, social, educativa, cultural e empresarial – nas quais a Comunidade Portuguesa tem um peso importante na estreita cooperação bilateral onde os dois países têm pontos de vista frequentemente convergentes.

Nos desafios do futuro – a recuperação económica no pós-pandemia, a implementação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais e as transições verde e digital, assim como o aprofundamento da democracia, do Estado de Direito e dos Direitos Humanos – Portugal e o Luxemburgo são parceiros em plena sintonia e continuarão a trabalhar em conjunto para construir um futuro cada vez mais próspero e inclusivo para os seus cidadãos.

Antonónio Gamito, Embaixador de Portugal no Luxemburgo

