António Costa agradece às equipas luxemburguesas que estiveram em Évora

O primeiro-ministro, António Costa, agradeceu este domingo, às equipas clínicas luxemburgueses que estiveram no Hospital Espírito Santo, em Évora. entre fevereiro e março para apoiar as equipas dos cuidados intensivos covid-19.

Depois de, na semana passada, os quatro elementos que compuseram as duas equipas terem sido recebidos pelo primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, e pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, foi a vez do líder do executivo português se pronunciar sobre a ajuda do Grão-Ducado, que classificou de "gesto de solidariedade" e um exemplo de "fraternidade entre o Luxemburgo e Portugal".

"Obrigado às equipas médicas luxemburguesas que trabalharam no Hospital de Évora durante a terceira vaga da pandemia. Esta ajuda foi importante e sublinha a fraternidade entre o Luxemburgo e Portugal, num gesto de solidariedade europeia que não esqueceremos", escreveu António Costa numa mensagem em português e em francês na sua conta do Twitter, um dia antes de Portugal iniciar o desconfinamento por fases.

O Hospital do Espírito Santo de Évora recebeu duas equipas, constituídas por duas enfermeiras, um médico e uma médica. A primeira formação clínica do Luxemburgo chegou ao hospital alentejano a 16 de fevereiro e duas semanas depois juntou-se a segunda, que concluiu a missão do Grão-Ducado em Portugal no passado dia 7 de março.

O Contacto acompanhou as duas equipas no Hospital do Espírito Santo de Évora. O espírito de solidariedade e a capacidade e adaptação da estrutura para se adaptar às necessidades e desafios da terceira vaga de covid-19 que esgotou as capacidades dos hospitais portugueses, no início deste ano, foram aspetos que impressionaram as equipas do Grão-Ducado, como referiram na reportagem do Contacto.

Além das equipas do Luxemburgo, Portugal recebeu também a ajuda de uma equipa francesa, à qual António Costa também agradeceu, e de um contingente médico do exército alemão, que foi o primeiro a chegar ao país, no início de fevereiro, e onde ainda permanece, alternando as equipas que o compõem.





