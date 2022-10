O presidente do Parlamento, Fernand Etgen, fez um balanço do ano parlamentar que chegou ao fim esta segunda-feira.

Ano parlamentar foi marcado por duas crises

A pandemia e a agressão da Rússia à Ucrânia marcaram o ano parlamentar que terminou esta segunda-feira. "No entanto, a Câmara dos Deputados reagiu bem aos desafios".

A afirmação foi do presidente do Parlamento, Fernand Etgen, numa conferência de imprensa que encerrou os trabalhos parlamentares. O regresso da guerra em solo europeu marcou a atualidade no Parlamento, frisou Fernand Etgen, que culminou com a intervenção por vídeo do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em declaração aos deputados luxemburgueses.

Etgen sublinhou que "a bandeira ucraniana vai continuar a ser hasteada na Câmara dos Deputados".

Na conferência, o presidente do Parlamento fez um balanço dos trabalhos dos deputados. Durante todo o ano parlamentar, os deputados estiveram 300 horas em plenário, onde debateram e votaram projetos de lei importantes para os residentes do Luxemburgo. No total, foram entregues 165 projetos de lei, e houve ainda 72 sessões públicas.

Os deputados recorreram às questões parlamentares por escrito para interrogar o Governo sobre os mais variados temas. Ao todo foram colocadas 1.877 questões aos ministros.

As petições públicas continuam a ser um instrumento amplamente utilizado pela população. Neste ano parlamentar foram introduzidas 388 petições e foram organizados 12 debates, após as petições terem angariado pelo menos 4.500 assinaturas para serem debatidas em plenário.

