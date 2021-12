Autoridades estarão especialmente atentas ao cumprimento da aplicação do regime CovidCheck em restaurantes e bares, ao cumprimento dos horários de encerramento destes estabelecimentos - fixado nas 23 horas -, e às aglomerações de pessoas.

Pandemia

Ano Novo. Tolerância zero à violação das restrições anticovid, avisa polícia do Grão-Ducado

Paula DE FREITAS FERREIRA

O aviso chega na véspera do Ano Novo: não haverá "exceções às restrições" impostas para travar as infeções com o novo coronavírus, lê-se num comunicado da polícia do Grão-Ducado enviado às redações.

Na nota, as autoridades informam que será montado um sistema de segurança para garantir que tudo decorre com normalidade nas manifestações planeadas para o fim de semana contra as restrições impostas pelo governo.

Oficiais no terreno irão fazer "o possível para garantir a segurança no evento, bem como para direcionar o trânsito em torno da área reservada para o protesto", refere ainda o comunicado da polícia.

Vários municípios proibiram o uso privado de fogos-de-artifício

As autoridades deixam ainda um lembrete: muitos municípios do Luxemburgo proibiram o uso privado de fogos de artifício em 2021. Nos municípios onde o fogo-de-artifício é permitido, a polícia recomenda a utilização de produtos seguros com o símbolo "CE" e o respeito pelas instruções de segurança.

A polícia do Grão-Ducado estará especialmente atenta ao cumprimento da aplicação do regime CovidCheck em restaurantes e bares, ao cumprimento dos horários de encerramento destes estabelecimentos - fixado nas 23 horas -, e às aglomerações de pessoas.





