Ano Novo. Dudelange proíbe fogos de artifício

Não há festejos para fechar o ano atípico que só deverá terminar na primavera.

Para evitar quaisquer festejos e aglomerações na noite do fim do ano, o burgomestre de Dudelange, Dan Biancalana, decidiu antecipar-se e proibir o lançamento de fogo de artifício na noite de 31 de dezembro para 1 de janeiro. "A cidade de Dudelange informa que os fogos de artifício serão proibidos no território da cidade durante a época festiva", escreve a comuna num comunicado enviado às redações.

De resto, no Grão-Ducado, os regulamentos policiais de 2016 prevêem que sem a autorização expressa do burgomestre não é permitido "disparar fogo-de-artifício e foguetes na via pública, bem como na propriedade privada".

Além dos fogos, a comuna decidiu também proibir qualquer "outro evento que possa pôr em risco a boa ordem pública", numa altura em que o país está a enfrentar um aumento da mortalidade associada à pandemia. Assim, este ano, "é proibido organizar jogos ou competições na via pública, fogos de artifício" assim como "fazer iluminações, organizar espetáculos e exposições".

Nem dentro de casa será possível festejar a passagem do ano como se quer. Diz o comunicado que "no território da cidade de Dudelange é proibida a utilização de foguetes e outros objetos detonadores semelhantes dentro da aglomeração, bem como a uma distância inferior a 100 metros da aglomeração". Ainda assim "o burgomestre pode autorizar estas atividades a pedido para uso profissional, bem como por ocasião de celebrações públicas ou privadas", deixa em aberto.

